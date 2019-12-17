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Войска Хафтара начали продвижение на юге Триполи

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Подконтрольные маршалу Халифе Хафтару войска Ливийской национальной армии (ЛНА) начали продвижение на юге столицы страны Триполи. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya во вторник, 17 декабря.

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Отмечается, что войска ЛНА захватили территории вблизи моста Захры на юге города после бегства оттуда противоборствующих им войск Правительства национального согласия (ПНС). Помимо этого, они одерживали победы в стычках в районе Аль-Саидия, Ярмук и Салахуди в западной части Триполи.

В настоящий момент солдаты ЛНА ведут вооруженные сражения с ПНС и продвигаются вперед.

Ранее, 13 декабря, Хафтар заявил, что ЛНА продвигается к центру Триполи. Целью операции фельдмаршал назвал освобождение заложников.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему ЛНА на Триполи для свержения ПНС.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Оно создавалось при поддержке ООН.

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