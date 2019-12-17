Войска Хафтара начали продвижение на юге Триполи

Подконтрольные маршалу Халифе Хафтару войска Ливийской национальной армии (ЛНА) начали продвижение на юге столицы страны Триполи. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что войска ЛНА захватили территории вблизи моста Захры на юге города после бегства оттуда противоборствующих им войск Правительства национального согласия (ПНС). Помимо этого, они одерживали победы в стычках в районе Аль-Саидия, Ярмук и Салахуди в западной части Триполи.

В настоящий момент солдаты ЛНА ведут вооруженные сражения с ПНС и продвигаются вперед.

Ранее, 13 декабря, Хафтар заявил, что ЛНА продвигается к центру Триполи. Целью операции фельдмаршал назвал освобождение заложников.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления подчиняющейся ему ЛНА на Триполи для свержения ПНС.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Оно создавалось при поддержке ООН.