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Путин и Эрдоган обсудили по телефону Ливию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о ситуации в Ливии, сообщает Daily Sabah во вторник, 17 декабря.

Столица в огне: ливийская армия ведет наступление на Триполи
Боевые действия активизировались незадолго до общенациональной конференции по урегулированию кризиса в стране

Президенты также обсудили региональные события, в том числе Сирию.

Издание сообщает, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в январе 2020 года. Они обсудят оказание военной поддержки правительству Ливии.

«Россия поддерживает все усилия отдельных стран по поиску решения [ливийского] кризиса», — цитирует газета пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее 17 декабря Песков сообщил о повестке предстоящего телефонного разговора Путина и Эрдогана. Одна из причин обсуждения ситуации в Ливии — военная помощь со стороны турецкой республики правительству национального согласия, находящегося на западе страны.

Он отметил, что Москва в этом вопросе выступает за прекращение кровопролития и за прямые контакты между противоборствующими сторонами. Кроме того, Кремль поддерживает любые усилия и начинания международного сообщества по выходу из кризиса, в котором страна находится уже продолжительное время.

11 декабря Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора конфликты в Сирии и Ливии. В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На востоке — избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Командующий не прекращает попыток раз за разом захватить столицу.

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