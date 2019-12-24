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Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии», — отмечается в сообщении. Министры условились продолжать тесное взаимодействия в интересах преодоления кризисов и обеспечения мира в регионе.

Также Лавров и Шукри обсудили ряд актуальных аспектов российско-египетских двусторонних отношений.

Накануне источник в турецком МИД сообщил о телефонном разговоре Лаврова с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. Дипломаты обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. Востоком страны управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.

Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Ситуация обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал называет освобождение заложников.

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