В МИД указали на обсуждение Россией и Турцией ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии находится в центре контактов России и Турции. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва и Анкара находятся в интенсивном политическом диалоге в ежедневном режиме по «известным всем сюжетам». Стороны обсуждают все связанные с региональной безопасностью вопросы, отметил Грушко, сообщает «Интерфакс».

«Ливия, как и со многими другими партнерами, находится в центре политических контактов. Мы ищем точки взаимопонимания», — подчеркнул замминистра.

11 декабря президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора, в частности, конфликты в Сирии и Ливии. В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе столицы страны, города Триполи. Стороны высказались за нормализацию обстановки и скорейшее прекращение огня.

13 декабря командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Армия начала продвижение из южной части в центр ливийской столицы для ее освобождения от террористов, к которым Хафтар причисляет войска Правительства национального согласия Ливии.

В июне он обвинил Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи.