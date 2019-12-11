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Помпео рассказал о готовности работать с Россией по ситуации в Ливии

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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США готовы работать с Россией над урегулированием ситуации в Ливии, заявил госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом пишет Reuters в среду, 11 декабря.

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«Мы готовы работать с Россией и провести серию переговоров, чтобы прийти к такому положению, которого в течение долгого времени стремилась добиться ООН», — отметил госсекретарь США в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Он добавил, что в ходе встречи с Лавровым напомнил российскому коллеге об эмбарго на поставки оружия в Ливии и что ни одна страна не должна предоставлять ей дополнительные материалы.

26 ноября помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии. По его словам, речь идет российских регулярных войсках и бойцах частной компании (ЧВК) «Вагнер», которые дислоцируются в значительном количестве на местах и при поддержке Ливийской национальной армии.

21 ноября Соединенные Штаты пoтеряли в ливийском Триполи бecпилотник, кoторый был зaдействован в мониторинге экстремистской дeятельности, а 7 декабря пресс-служба африканского командования вооруженных сил США заявила, что беспилотник был сбит российским комплексом противовоздушной обороны.

ВВС США регулярно наносят удары по территории Ливии при помощи беспилотников. Такие боевые вылеты производятся с авиабазы в пригороде столицы Нигера Ниамей, а также с базы в Джибути.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране разделилась власть: контроль над восточной Ливией, включая город Тобрук, установил избранный народом парламент, а в столице Триполи локализуется Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сараджем, созданное при поддержке ООН.

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