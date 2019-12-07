США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Беспилотник, пропавший в ноябре около столицы Ливии Триполи, был сбит российским комплексом противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-служба африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

Как в субботу, 7 декабря, сообщает Reuters, операторы ПВО не знали во время обстрела, что беспилотник принадлежал Соединенным Штатам. Об этом агентству рассказал американский генерал Стивен Таунсенд, возглавляющий командование AFRICOM.

«Но в настоящее время они наверняка знают, кому это принадлежит, и отказываются вернуть его», — подчеркнул он в своем заявлении.

Пропавший беспилотник был зaдействован в мониторинге экстремистской деятельности в ливийском Триполи. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября.

Спустя несколько дней помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.