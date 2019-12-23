Источник сообщил о переговорах Лаврова и Чавушоглу по Идлибу и Ливии

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб и в Ливии. Об этом рассказал источник в турецком МИДе, сообщает 23 декабря «РИА Новости».

«Сегодня состоялись телефонные переговоры нашего уважаемого министра с господином Лавровым», — отметил источник.

Накануне стало известно, что турецкая делегация отправится в Россию для обсуждения развития ситуации в Идлибе. 17 декабря президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обстановку в Ливии.

11 декабря главы государств также обсудили в ходе телефонного разговора конфликты в Сирии и Ливии. В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране царит двоевластие. Востоком управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.

Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Ситуация в стране обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал назвал освобождение заложников.