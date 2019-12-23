Прямой эфир
Сюжет:

Источник сообщил о переговорах Лаврова и Чавушоглу по Идлибу и Ливии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб и в Ливии. Об этом рассказал источник в турецком МИДе, сообщает 23 декабря «РИА Новости».

«Панцирь» арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
Зарубежные СМИ обвинили Россию в том, что она уничтожает дроны в небе Северной Африки

«Сегодня состоялись телефонные переговоры нашего уважаемого министра с господином Лавровым», — отметил источник.

Накануне стало известно, что турецкая делегация отправится в Россию для обсуждения развития ситуации в Идлибе. 17 декабря президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обстановку в Ливии.

11 декабря главы государств также обсудили в ходе телефонного разговора конфликты в Сирии и Ливии. В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране царит двоевластие. Востоком управляет избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.

Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Ситуация в стране обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал назвал освобождение заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Войска Хафтара начали продвижение на юге Триполи
В МИДе указали на обсуждение Россией и Турцией ситуации в Ливии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019