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Путин назвал главную задачу правительства

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Первостепенной задачей российского правительства должно стать повышение уровня жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин 25 декабря на встрече с кабинетом министров по итогам 2019 года.

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«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Нужно сделать всё для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — приводит ТАСС слова президента.

При этом он подчеркнул, что самоцелью является не реализация национальных проектов, направленных на рост экономики, а улучшение жизни граждан.

По его словам, остаются нерешенными вопросы увеличения реальных доходов жителей России, хотя начиная с III квартала можно наблюдать определенный рост заработных плат. Президент призвал правительство не только сохранить эту тенденцию, но и усилить ее.

Кроме этого, Путин отметил успех в развитии транспортной инфраструктуры страны. По его мнению, за этим должно последовать и повышение уровня жизни россиян.

На встрече с правительством российский лидер также рассказал о достижении уникального результата в создании макроэкономического фундамента страны. По его словам, до этого в новейшей истории России ничего подобного не было.

Он также добавил, что правительство вместе с Центральным банком вывело инфляцию на минимальный уровень около 3%.

23 ноября на 19-м съезде «Единой России» Путин назвал главной задачей партии работу по реализации национальных проектов. Он отметил важность того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни.

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