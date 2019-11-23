Путин назвал самую важную задачу «Единой России»

Президент России Владимир Путин заявил, что самой важной задачей «Единой России» является работа по реализации национальных проектов. Об этом он сказал в субботу, 23 ноября, на 19-м съезде партии.

«Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни», — сказал глава государства.

Он отметил важность того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни. По словам Путина, у членов партии нет морального права «что-то недоделать или схалтурить». По его словам, сейчас объединению нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать.

«Единая Россия» — крупнейшая, ведущая политическая партия страны. Этот статус она приобрела потому, что <...> на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах», — цитирует президента ТАСС.

Ранее главные задачи партии на предстоящих в 2020–2021 годах выборах назвал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в первую очередь нужно сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение качества жизни граждан.

9 ноября «Известия» сообщили о появлении в России онлайн-сервиса «Нацпроекты глазами людей». По каждому объекту доступна вся документация: срок сдачи, объем финансирования. Пока сервис работает в восьми пилотных регионах.