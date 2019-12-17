Путин назвал улучшение экологической ситуации важной общенациональной задачей

Улучшение экологической ситуации и продвижение бережного отношения к окружающей среде является важной общенациональной задачей. Об этом написал президент России Владимир Путин в телеграмме участникам форума-выставки «Чистая страна». Текст телеграммы опубликован 17 декабря на сайте Кремля.

«Вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и природным богатствам, создание в России современной, высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами производства и потребления – важная общенациональная задача», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что эта задача требует совместных усилий всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса и средств массовой информации. Он подчеркнул, что эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государства и напрямую влияет на качество жизни и здоровья людей.

Президент отметил, что необходимо уделять внимание совершенствованию экологической культуры и создавать дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к использованию «зеленых» технологий. Также президент заявил о необходимости модернизации нормативно-правовую базу и активнее распространять лучшие зарубежные практики в этой сфере.

Международный форум-выставка «Чистая страна» проходит в Москве 16–18 декабря.

Ранее, 22 сентября, стало известно о том, что Путин готов официально присоединиться к Парижскому соглашению по климату 2015 года. Страны — участники договора обязуются принять меры для недопущения повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Такого эффекта можно достичь, сократив выбросы парниковых газов и выделив средства развивающимся государствам на решение проблем с экологией. Соглашение вступит в силу в 2021 году.