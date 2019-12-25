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Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, на борту находились 23 человека. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В Заполярном районе произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Коми.

Ранее в этот же день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в эвенкийском селе Байкит в Красноярском крае. По данным ГУ МЧС по региону, летательный аппарат авиакомпании «КрасАвиа» при взлете попал в снежный вихрь. У него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Вертолет должен был перелететь из Байкита на Юрубченское месторождение.

На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. Позже появилась информация о том, что 16 человек пострадали в результате инцидента, пять из них госпитализированы. В экстренных службах уточнили, что 11 из 16 пострадавших — на амбулаторном лечении.

В минтрансе региона рассказали «РИА Новости», что Ми-8 «был новый, выпущен в сентябре 2017 года».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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