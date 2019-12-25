Причиной жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае могла стать снежная буря

Вертолет Ми-8 мог совершить жесткую посадку в Красноярском крае из-за попадания в снежную бурю. Об этом сообщили «РИА Новости» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По словам официального представителя надзорного органа Оксаны Горбуновой, после произошедшего начата проверка исполнения законодательства в области соблюдения безопасности полетов.

Информацию о том, что причиной ЧП стали погодные условия, «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе МЧС РФ.

«При взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта», — заявили в ведомстве.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, 25 декабря сообщили в МЧС. По уточненным данным, на борту находились 24 человека. Информация о пострадавших разнится: по разным данным, травмы получили от 2 до 3 человек.