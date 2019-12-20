Полиция проверит видео со сброшенным с вертолета автомобилем в Карелии

Полицейские в Карелии начали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором автомобиль Mercedes Gelandewagen сбрасывают с вертолета Ми-8. Об этом 20 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в Петрозаводске около аэропорта Пески, видео появилось на YouTube-канале местного издания «Столица на Онего» 19 декабря. Как отмечает телеканал «Звезда», двое москвичей представились блогерами и попросили поднять их машину в воздух, после чего сбросить. Пилоты прикрепили Mercedes-Benz G-класса 1995 года выпуска к вертолету при помощи троса, взлетели на высоту 300 м, после чего сбросили транспорт на площадку возле аэропорта. Остатки от Mercedes трактор, услуги которого оплатили москвичи, отвез на металлолом. По словам работников аэропорта, такого в Карелии еще не случалось, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов в беседе с телеканалом «360» заявил, что заезжим блогерам вряд ли грозит наказание, поскольку «закон не запрещает бросаться автомобилями» и главное — соблюдать технику безопасности и не подвергать риску чужую жизнь, здоровье и имущество. Как отмечает «Газета.ру», услуги вертолета обошлись москвичам в 250 тыс. рублей.

По информации НСН, выходка москвичей стала следствием спора на крупный контракт. Проигравший должен был пожертвовать своим автомобилем именно таким способом.

Ранее 20 декабря в полиции назвали самые популярные марки машин у московских угонщиков.