Суд выдворил из России участника гонок на Gelandewagen

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Министерства внутренних дел России о выдворении из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова — одного из участников гонок с полицией внедорожнике Gelandewagen сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, передает ТАСС.

«Решение МВД России о нежелательности пребывания Маджидова в Российской Федерации является оправданным, справедливым и соразмерным с учетом степени опасности деяний», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Маджидов не проявлял лояльности к правопорядку РФ, а также не соблюдал законы страны, а его проживание создает реальную угрозу общественному порядку и здоровью населения.

Основанием для выдворения гражданина Таджикистана из страны стали данные главного управления по противодействию экстремизму МВД о нахождении в Москве иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

22 мая 2016 года сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая ПДД, передвигались на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете через приложение Periscope.

В октябре 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был полностью оправдан, однако он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В январе Маджидова задержали в Москве после ДТП. Мужчина предъявил сотрудникам полиции документы и водительское удостоверение, выданное одной из стран ближнего зарубежья. Впоследствии выяснилось, что документы принадлежат другому человеку, а сам Маджидов лишен водительских прав. Суд принял решение арестовать нарушителя на 10 суток.