Правительство раскритиковало законопроект о наказании стритрейсеров

Кабмин отказался поддержать законопроект о наказании за уличные гонки из-за нечеткости формулировок.

Об этом говорится в официальном отзыве на документ (есть в распоряжении «Известий»). При этом депутаты обещают доработать законодательную инициативу.

«Мы видим запрос общества на то, чтобы ввести наказание для стритрейсеров и автохамов, и понимаем, что такая проблема есть и ее нужно решать», — сообщил замглавы думского комитета по безопасности, руководитель рабочей группы по подготовке предложений о наказании за автохулиганство Анатолий Выборный.

Документ предполагал штрафы за незаконные гонки от 50 тыс. до 1 млн рублей и лишение прав.

По мнению законодателей, сегодня штрафы не пугают золотую молодежь, которая в основном и занимается автохулиганством.

Правительство требует уточнить формулировку самого понятия стритрейсинга и убрать пункты, которые дублируют уже действующие статьи УК.

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Штрафы за гонки притормозили