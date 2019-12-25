По факту аварийной посадки вертолета в Красноярском крае возбудили дело

По факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), уточняет «Газета.ру».

Ранее 25 декабря стало известно, что число пострадавших при аварийной посадке вертолета выросло до шести. Двоих оперируют, остальные на обследовании. По предварительным данным, у всех состояние средней тяжести.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в среду сообщили в МЧС. По уточненным данным, на борту находились 24 человека.

Позже стало известно, что инцидент мог произойти из-за попадания в снежную бурю.