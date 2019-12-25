Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 29 человек, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадали три человека. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в МЧС.

«Ми-8 при посадке опрокинулся на бок, на борту 29 человек», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По данным МЧС, воздушное судно принадлежало компании «Красавиа».

Информация об инциденте уточняется.

Ранее, 24 декабря, истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет упал примерно в 110 км от аэродрома Дземги, использующегося авиационным заводом имени Гагарина. Предположительно, инцидент произошел во время испытательного полета. Катапультировавшегося пилота эвакуировали на вертолете.