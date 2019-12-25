Прямой эфир

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 29 человек, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадали три человека. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в МЧС.

«Ми-8 при посадке опрокинулся на бок, на борту 29 человек», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По данным МЧС, воздушное судно принадлежало компании «Красавиа».

Информация об инциденте уточняется.

Ранее, 24 декабря, истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет упал примерно в 110 км от аэродрома Дземги, использующегося авиационным заводом имени Гагарина. Предположительно, инцидент произошел во время испытательного полета. Катапультировавшегося пилота эвакуировали на вертолете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019