Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что самолет упал примерно в 110 км от аэродрома Дземги, который использует авиационный завод имени Гагарина. Предположительно инцидент произошел во время испытательного полета. Катапультировавшегося пилота эвакуировали на вертолете.

Как сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре, истребитель упал в тайге, пострадавших нет. Летчик травм также не получил, пишет ТАСС. Потерпевший крушение самолет принадлежал заводу и не являлся военной машиной.

Т-50 — заводской индекс российского многофункционального истребителя пятого поколения, который поступает в войска с маркировкой Су-57.

11 декабря сообщалось, что ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» разбился в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочных полетов.