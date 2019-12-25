Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 выросло до шести

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до шести человек. Об этом 25 декабря ТАСС сообщили в Минздраве региона.

«Пострадавших шестеро. Двое находятся на операции, четверо на обследовании. По предварительным данным, у всех у них состояние средней тяжести», — приводит агентство слова собеседника.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в среду сообщили в МЧС. По уточненным данным, на борту находились 24 человека.

Позже стало известно, что инцидент мог произойти из-за попадания в снежную бурю.

По словам официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксаны Горбуновой, после произошедшего начата проверка исполнения законодательства в области соблюдения безопасности полетов.