Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу по Ямальскому району в воскресенье, 24 ноября.

Вертолет совершал рейс с Новопортовского месторождения до Нового Уренгоя. На борту находились 22 человека и три члена экипажа.

«При взлете на высоте 10 м у вертолета произошел отказ хвостового винта, в результате (вертолет. — Ред.) совершил жесткую посадку», — рассказал собеседник агентства.

Отмечено, что вертолет также получил повреждения шасси. Пострадавших нет.

24 ноября экипаж рейса Москва–Анапа был вынужден посадить самолет в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Как позже сообщили в компании «Аэрофлот», мужчина умер в машине скорой помощи вскоре после приземления.