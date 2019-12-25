Число пострадавших из-за жесткой посадки Ми-8 возросло до 16 человек

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края возросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав в среду, 25 декабря.

«Пострадали 16 человек, из них пять госпитализированы» — сказал собеседник агентства. Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона уточнил, что 11 из 16 пострадавших — на амбулаторном лечении.

Ранее региональный минздрав сообщал о 15 пострадавших, двое из которых были госпитализированы.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в среду в эвенкийском селе Байкит. ГУ МЧС по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что летательный аппарат авиакомпании «КрасАвиа» при взлете попал в снежный вихрь. У него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Вертолет должен был перелететь из Байкита на Юрубченское месторождение.

На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. В минтрансе региона рассказали «РИА Новости», что Ми-8 «был новый, выпущен в сентябре 2017 года».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).