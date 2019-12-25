Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав в среду, 25 декабря.

«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение», — сказал собеседник агентства.

Ранее в минздраве региона сообщали о шести пострадавших. Отмечалось, что двоим из них делают операции, а четверо проходят обследование.

Летательный аппарат Ми-8 совершил жесткую посадку ранее в среду. По уточненным данным, на борту находились 24 человека. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и пресс-службы МЧС, причиной ЧП могло стать попадание вертолета в снежную бурю.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).