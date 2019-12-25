Учительницу из Москвы уволили из-за чужих судимостей

Московского учителя уволили из-за неверной справки о судимости. Диана Гасанова 15 лет преподает в столице у младших классов. Из родного Дагестана женщине пришла справка с 10 судимостями. Педагог решила, что это ошибка, и подала еще один запрос. Ответ пришел такой же, как и первый раз. В школе прошла проверка — учительницу уволили. Позже выяснилось, что реальная преступница имела несколько паспортов. Один из документов оказался на имя учительницы. Номера паспортов не совпадают, но судимости с Дианы не сняли. В итоге сейчас женщина вынуждена ездить по судам и платить адвокатам.