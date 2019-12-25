Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о впечатлениях от знакомства с российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад.

По словам политика, он был поражен энергичностью и готовностью Путина ответить на любой вызов.

«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы <…> сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни», — цитирует Назарбаева «РИА Новости».

Назарбаев добавил, что россиянам очень повезло с Путиным, который возглавил страну в трудные времена и снова сделал из России великую державу.

10 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с российским лидером на саммите «нормандской четверки». По словам Зеленского, у них с Путиным очень разные характеры.