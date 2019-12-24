Путин назвал отличие Сталина от других европейских правителей

Лидер СССР Иосиф Сталин в отличие от глав многих государств Европы не общался лично с руководителем нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером», — сказал Путин.

По словам президента, правовая база сотрудничества с нацисткой Германией фактически создавалась с 1934 года. Он отметил, что при этом были и «порядочные, честные люди», которые прямо давали оценку происходившему в мире в преддверии войны. Путин пообещал упомянуть об этом в своей статье ко Дню Победы.

Ранее 24 декабря Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацисткой Германии Юзефа Липского за данное в 1930-х годах обещание возвести памятник Гитлеру, если тот вышлет всех евреев из стран Европы в Африку.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что собирается написать и опубликовать статью о событиях, предшествующих Второй мировой войне.

20 декабря Путин признался, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция о причинах Второй мировой войны, в которой утверждается, что война была спровоцирована Германией и СССР, удивила и задела его.

19 сентября Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими договор о ненападении. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.