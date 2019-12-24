Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя», — цитирует его ТАСС. Путин отметил, что дипломат полностью солидаризировался с фашистами.

«И, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — отметил Путин.

Также Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, в которой говорится, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

«Это, конечно, полный бред», — заявил глава государства.

Предложение выслать всех евреев из стран Европы в Африку было озвучено Германией за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Тогдашний посол Польши в Германии Юзеф Липский в донесении главе МИД страны Юзефу Беку о результатах встречи с лидером нацистов писал, что «если Германия сделает это, нужно будет поставить Гитлеру памятник в Варшаве».

19 декабря на большой пресс-конференции Путин рассказал, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» удивила и задела его. В документе содержится резкая критика политики руководства СССР. Например, там есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

Президент РФ напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», отметил он.

Два дня спустя МИД Польши опубликовал заявление, в котором обвиняет российские власти в искажении истории.

«Мы с недоверием и обеспокоенностью отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, по поводу причин и хода Второй мировой войны, что искажает картину», — говорится в нем.