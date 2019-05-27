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Правительство Германии посоветовало евреям отказаться от ношения кипы

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Фото: TASS/Federico Gambarini
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Уполномоченный правительства Германии по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн посоветовал евреям отказаться от ношения кипы.

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По его словам, в последний год на территории страны было зафиксировано резкое увеличение преступлений на почве антисемитизма, поэтому ношение кипы в некоторых городах может представлять опасность, пишет «Федеральное агентство новостей».

Заявление представителя правительства вызвало резкую критику со стороны еврейской общины. Они обратились к властям с требованием обеспечить им безопасность на территории страны.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер прокомментировал сложившуюся ситуацию и заявил, что власти не намерены терпеть то, что евреи вынуждены скрывать свое происхождение.

1 мая стало известно, что в минувшем году в мире увеличилось число убийств евреев и случаев насилия в их отношении. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Центре Кантора при Тель-Авивском университете.

Один из вопиющих случаев проявления ненависти к евреям произошел в октябре 2018 года в Питтсбурге (США). Там 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге. В результате 11 человек погибли, еще 12 получили ранения.

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