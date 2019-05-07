Прямой эфир

Эксперт рассказал о странах с наименьшим уровнем антисемитизма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия признана более безопасной страной для проживания евреев, нежели США и государства Западной Европы. Такие данные следуют из ежегодного доклада Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), с которым ознакомились «Известия».

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор отметил, что наибольший рост нетерпимости к евреям показывают страны, ранее считавшиеся безопасными, — Франция, Германия, Италия, Бельгия, США.

Привычка ненавидеть: почему евреев продолжают преследовать
По данным Центра Кантора, количество случаев проявления антисемитизма за год выросло на 13%

«Американские и европейские евреи ради личной безопасности стали реже, а некоторые и вовсе перестали носить кипу или звезду Давида. Евреи всё чаще признаются, что больше не чувствуют свои страны безопасными. Они теряют чувство родины и всё чаще задумываются о миграции в Израиль», — заявила директор Центра Кантора по противодействию антисемитизму Дина Порат.

Так, в США количество нападений на евреев достигло пика — 101 случай с применением физического насилия за год. Это больше, чем во всех странах материковой Европы вместе взятых. На втором месте Великобритания — 66 случаев. В России — четыре случая за год. Из них два связаны с инцидентами на чемпионате мира по футболу.

Таким образом, выяснилось, что страны Восточной Европы, в том числе РФ, в целом оказались более толерантны по отношению к местным евреям. При этом отмечается, что не во всем регионе спокойно. К примеру, такие действия Украины, как восхваление Романа Шухевича и Степана Бандеры, пособников нацистов, ответственных за убийства еврейского населения в годы Второй мировой войны, вызывают широкий протест в Израиле и среди еврейской общины во всем мире.

Подробнее — в материале «Известий»:

Страна обетованная: жить в России евреям безопаснее, чем в США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NYT накажет редактора за антисемитскую карикатуру
В мире выросло число убийств евреев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017