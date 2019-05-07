Эксперт рассказал о странах с наименьшим уровнем антисемитизма

Россия признана более безопасной страной для проживания евреев, нежели США и государства Западной Европы. Такие данные следуют из ежегодного доклада Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), с которым ознакомились «Известия».

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор отметил, что наибольший рост нетерпимости к евреям показывают страны, ранее считавшиеся безопасными, — Франция, Германия, Италия, Бельгия, США.

«Американские и европейские евреи ради личной безопасности стали реже, а некоторые и вовсе перестали носить кипу или звезду Давида. Евреи всё чаще признаются, что больше не чувствуют свои страны безопасными. Они теряют чувство родины и всё чаще задумываются о миграции в Израиль», — заявила директор Центра Кантора по противодействию антисемитизму Дина Порат.

Так, в США количество нападений на евреев достигло пика — 101 случай с применением физического насилия за год. Это больше, чем во всех странах материковой Европы вместе взятых. На втором месте Великобритания — 66 случаев. В России — четыре случая за год. Из них два связаны с инцидентами на чемпионате мира по футболу.

Таким образом, выяснилось, что страны Восточной Европы, в том числе РФ, в целом оказались более толерантны по отношению к местным евреям. При этом отмечается, что не во всем регионе спокойно. К примеру, такие действия Украины, как восхваление Романа Шухевича и Степана Бандеры, пособников нацистов, ответственных за убийства еврейского населения в годы Второй мировой войны, вызывают широкий протест в Израиле и среди еврейской общины во всем мире.

Подробнее — в материале «Известий»:

Страна обетованная: жить в России евреям безопаснее, чем в США