Польше прежнего: Москва напомнила Варшаве о союзе с Германией

Польша, которая во время Второй мировой войны стремилась стать сателлитом гитлеровской Германии, несёт серьезную ответственность за происходившее в Европе в конце 30-х годов прошлого века. Так в Госдуме и Совете Федерации отреагировали на заявление польского МИДа, обвинившего президента РФ Владимира Путина в «искажении истории». Видимо, в восточноевропейской республике забыли, что именно СССР освободил её от фашистов, с которыми она одной из первых заключила пакт о ненападении, напомнили российские политики. Это мнение разделяют и эксперты, которые объясняют нервозность польских дипломатов неприятными фактами из недавнего прошлого страны.

Короткая память

О неоднозначной роли Польши во Второй мировой войне Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к недавней резолюции Европарламента, приравнявшей нацизм и фашизм к советскому режиму.

— В 1938 году был подписан так называемый мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран – Франции, Великобритании – подписали с Гитлером соглашение по разделу Чехословакии. Как повела в этой ситуации себя Польша, которая, как писал один из дипломатов, «сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии»?, — поинтересовался президент. — Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района – Тешинский и ещё там второй район. И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии.

Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», замети он.

Глава государства заявил, что готов подготовить и опубликовать на эту тему статью на основе архивных материалов. По его словам, в процессе изучения документов становится абсолютно ясно, как в 30-е годы происходил «процесс умиротворения Гитлера». На следующий день, выступая на неформальной встрече глав государств СНГ, российский лидер вновь вернулся к вопросу, заметив, что резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» его «несколько удивила» и «даже немножко задела».

Через два дня последовал ответ из Варшавы. В заявлении польского МИДа говорилось, что «слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину», — заявили в МИД Польши.

Однако работу и экспертов, которые должны были разобраться в сложных вопросах истории двух государств, и сами двусторонние отношения, на протяжении многих лет подрывала именно Варшава. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства, — подчеркнула она.

Высказывания Владимира Путина были вызваны последними заявлениями властей ряда европейских стран, которые ставили на одну доску СССР и гитлеровскую Германию, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

– Якобы эти страны несут солидарную ответственность за начало войны. Но это абсолютно не соответствует действительности. Война началась с нападения Гитлера на Польшу, которая несёт очень серьёзную ответственность за положение в Европе в конце 30 годов, – пояснил депутат.

По его словам, именно Польша перед началом войны хотела стать сателлитом Гитлера, а когда республику захватили, её союзники – Франция и Англия – «чуть ли не братались с немецкими солдатами, но не совершали никаких действий, чтобы отвлечь их силы». Поляки, которые сегодня протестуют против того, чтобы называть вещи своими именами, глубоко закостенели в своей русофобии и отрицании очевидных фактов, заявил парламентарий.

– Проблема искажения истории Польшей возникла на рубеже распада СССР и прогрессирует. Это болезнь, которая насаждалась многие годы и активно подогревается нашими недругами на Западе. Думаю, должно пройти время, чтобы к власти в этой стране пришли адекватные политики, и Варшава прекратила искажать историю, – согласен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, в МИД Польши забыли, кто освободил их страну от фашизма и сколько советских людей погибло во время изгнания гитлеровских войск с ее территории.

– Поляки ссылаются на пакт о ненападении, но со стороны Москвы это была вынужденная мера в ответ на многочисленные договоры, которые к тому времени заключили европейские страны. Например, мюнхенский сговор – когда разделили Чехословакию, а часть ее незаконно аннексировала Польша, – заметил политик.

Неприятно, но факт

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в разговоре с «Известиями» отметил, что начало Второй мировой — болезненная тема практически для всех европейских стран, которые были в неё втянуты.

– Польша - не исключение. Но эта болезненность базируется ещё и на том, что в предвоенный период, вплоть до злополучного сентября 1939-го, Польша пыталась действовать с гитлеровской Германией сообща, – заметил эксперт.

Этот период, напомнил он, длился с 1934 года (когда Варшава уже в первый год пребывания Гитлера у власти поспешила заключить с ним договор о ненападении) вплоть до захвата Тешинской области Чехословакии после мюнхенского сговора 1938-го.

– Сейчас слышать об этих страницах своей истории от российского президента Польше, конечно, неприятно. Польским политикам не хочется отдавать себе отчёт в том, что до войны их страна была авторитарным государством во главе с диктатором, политика которого была направлена на активную внешнюю экспансию. «Польша от моря до моря» - таким был один из лозунгов находившихся у власти польских националистов. И в этом смысле предвоенная Польша была сродни нацистской Германии, как это не больно звучит для ее современных политиков, – отметил Владимир Рудаков.

В Варшаве уже привыкли ставить на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, но теперь Польше напомнили про ее «вклад» в предвоенную эскалацию в Европе.

– Но нервничать не надо. Польским политикам давно пора признать не самые светлые пятна своей истории вместо того, чтобы валить всю ответственность на нашу страну, – посоветовал Рудаков.

Никакие комиссии не помогут России и Польше сблизить взгляды на события прошлого, считает эксперт РИСИ Олег Неменский. По его мнению, различие позиций двух стран лишь усиливается, и главную роль играет национальная историография.

– В Польше абсолютно нет запроса на более сложный взгляд на историю, чем тот, который признан единственно правильным. Они могут участвовать во всяких комиссиях только с одной целью – убедить российских коллег в своей правоте. Но совершенно не для того, чтобы на основе дискуссии прийти к новым выводам. Это неконструктивный подход, – заявил политолог «Известиям».

По его мнению, Варшава не собирается ничего корректировать, учитывая, что польская историческая мысль сегодня имеет радикальный антироссийский настрой. Поэтому сейчас как-либо его поменять невозможно, полагает эксперт.