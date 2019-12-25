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Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.

Как сообщает NewsOne, 24 декабря украинский лидер с представителями совета обсуждал проблемы отопления и тарифов ЖКХ.

В какой-то момент Зеленский заметил улыбку на лице одного из присутствующих.

«Я понимаю, что это весело вам. Ну очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись», — заявил президент.

Ответ чиновника остался за кадром.

20 ноября Зеленский выступил с критикой работы Верховной рады и заявил, что депутатов пора менять. В парламенте же его слова восприняли как шутку.

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