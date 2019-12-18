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Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

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Фото: TASS/Zuma/SOPA Images/Pavlo Gonchar
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки между полицейскими и митингующими около здания Верховной рады в Киеве и заявил, что это не является путем цивилизованной страны. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что уважает мнения украинцев по реформам, и власти прислушиваются к предложениям, но на митингах по закону о земле звучат не голоса фермеров, цитирует «РИА Новости» президента Украины.

Кроме того, лидер страны считает, что для улучшения жизни украинские граждане должны научиться говорить, уважать друг друга и жить вместе, а также пообещал, что Украина будет двигаться к лучшей жизни.

Во вторник, 17 декабря, под стенами рады активисты выступают против законопроекта о продаже украинских сельскохозяйственных земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов.

Ранее в тот же день Аграрный комитет Верховной рады должен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Рада приняла проект закона в первом чтении в начале ноября.

Президент Владимир Зеленский говорил, что после отмены моратория такие земли смогут покупать только граждане Украины, а вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум.

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