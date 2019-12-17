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Число пострадавших у рады силовиков возросло до 17 человек

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Наш» во вторник, 17 декабря.

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По словам Шкиряка, двое пострадавших силовиков находятся в медучреждениях, но эта цифра может измениться.

Ранее во вторник в киевском управлении нацполиции Украины рассказали, что, по предварительным данным, в результате конфликта с протестующими телесные повреждения получили двое полицейских. Отмечалось, что по подозрению в совершении противоправных действий в полицию доставили одного участника инцидента.

Столкновения начались после того, как митингующие пытались установить палатку на проезжей части на улице Грушевского, а полицейские попытались им помешать.

Как отмечало издание «Страна.ua», на митинге распылили перцовый газ. ТАСС сообщал, что правоохранители начали разгонять протестующих, а те — разбирать брусчатку и кидать в сотрудников правоохранительных органов камни. Издание «ОстроВ» со ссылкой на собственного корреспондента уточняет, что участники акции начали наносить удары по рядам правоохранителей палками. «Есть пострадавшие с обеих сторон. Одного из активистов в бессознательном состоянии забрала «скорая», — говорится в сообщении издания.

Во вторник под стенами рады активисты выступают против законопроекта о продаже украинских сельскохозяйственных земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

17 декабря Аграрный комитет Верховной рады должен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Рада приняла проект закона в первом чтении в начале ноября.

Президент Владимир Зеленский говорил, что после отмены моратория такие земли смогут покупать только граждане Украины, а вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум.

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