Двое полицейских пострадали в ходе акции протеста у здания Верховной рады

Два сотрудника национальной полиции Украины получили травмы в результате потасовок, произошедших в ходе акции протеста у здания Верховной рады Киева. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента», — говорится в сообщении.

Столкновения начались после того, как митингующие пытались установить палатку на проезжей части, а полицейские попытались им помешать. Впоследствии, как передает ТАСС, правоохранители начали разгонять участников акции, а те, в свою очередь, разбирают брусчатку и бросают в них камни.

Активисты выступают против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. Ранее, 17 декабря сообщалось, что на митинге распылили перцовый газ.

Законопроект о продаже земель был принят в первом чтении в начале ноября. Сегодня, во вторник, Аграрный комитет Верховной рады должен подготовить поправки ко второму.

В середине ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.