В Киеве на массовых акциях протеста применили газ

В Киеве на массовых акциях протеста у здания Верховной рады распылили перцовый газ, сообщает издание «Страна.ua» во вторник, 17 декабря.

Митинг у здания парламента начался в 10.03 мск, протестующие скандировали: «Земля — не товар, Украина — не базар». Здание рады охраняют сотрудники правоохранительных органов, между полицией и активистами произошло столкновение, в результате которого есть пострадавшие.

Активисты выступают против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Под стенами рады протестующие установили три палатки, что привело к еще одной драке.

Некоторые участники акции скандировали: «Нет трудовому рабству!».

Сообщается, что украинские депутаты задумались о том, чтобы отсрочить вступление в силу закона о продаже земли.

Законопроект о продаже земель был принят в первом чтении в начале ноября. Сегодня, во вторник, Аграрный комитет Верховной рады должен подготовить поправки ко второму.

В середине ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.