Тимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий уверена, что сельхозугодья страны быстро раскупят транснациональные корпорации, если открыть рынок.

«Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения», — сказала Тимошенко.

Кроме того, уверена Тимошенко, земля, оказавшись во власти корпораций, превратится в спекулятивный товар. Компании не будут выпускать экологически чистую продукцию, как это делают фермеры, а будут «засыпать землю химикатами».

Депутат также предрекла Украине африканский голод. В пример Тимошенко привела Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям. В результате страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Согласно документу, с 1 октября 2020 года должен быть отменен запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.