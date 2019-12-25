Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти Польши пытаются строить свое будущее, опираясь на трактовки исторических событий, что мешает диалогу с Россией. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия-24».

«Есть два пути: первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед, выстраивать будущее, понимая, какой была история. <...> Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории или в принципе от истории», — цитирует Захарову ТАСС.

По ее мнению, эта же проблема лежит в основе недопонимания между Россией и Европейским союзом (ЕС).

Захарова уверена в необходимости перестать обсуждать «проблемные моменты XX века и смотреть вперед», однако, по ее словам, «этот тезис ко двору не пришелся в Варшаве».

Ранее дипломат заявляла, что Польша на протяжении многих лет подрывала работу экспертов, которые должны были разобраться в сложных вопросах истории двух государств, и сами двусторонние отношения.

19 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. По словам российского лидера, правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны, подчеркнув, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике в отношениях с Германией и СССР, однако эти государства действовали только во вред республике.

24 декабря Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.