ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает «Интерфакс».

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-1940-е годы», — цитирует его агентство.

Также Борода отметил, что при изучении трагедии Холокоста есть условная градация виновных, которая начинается от руководителей, которые создавали «ужасающие приказы», и заканчивая теми, кто наблюдал со стороны за массовыми убийствами и таким образом становился соучастником преступлений.

«В данном случае польский дипломат Липский не просто сочувствует идеям Гитлера и готов выполнять его приказы, но более того — он вдохновляет его на убийственные решения, поддерживает смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию», — подчеркнул раввин.

Ранее в этот день Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.

Также Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, в которой говорится, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Предложение выслать всех евреев из стран Европы в Африку было озвучено Германией за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Тогдашний посол Польши в Германии Юзеф Липский в донесении главе МИД страны Юзефу Беку о результатах встречи с лидером нацистов писал, что «если Германия сделает это, нужно будет поставить Гитлеру памятник в Варшаве».

19 декабря на большой пресс-конференции Путин рассказал, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» удивила и задела его. В документе содержится резкая критика политики руководства СССР. Например, там есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими договор о ненападении. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

Президент РФ напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему», отметил он.

Два дня спустя МИД Польши опубликовал заявление, в котором обвиняет российские власти в искажении истории.