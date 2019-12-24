В Париже балерины станцевали в знак протеста против пенсионной реформы

Артисты Парижской национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, телеканал BFMTV.

Около 20 балерин в сопровождении оркестра исполнили отрывок из балета русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Выступление сопровождалось долгой овацией туристов и парижан. Организаторы установили транспаранты со словами «Культура в опасности» и «Парижская опера бастует».

Артисты почти три недели принимают участие в общенациональной забастовке против пенсионной реформы. Их не устраивают планы правительства упразднить больше двух десятков существующих сейчас особых пенсионных планов для разных профессий.

Забастовка артистов оперы привела к отмене 45 представлений и обернулась убытками в €8 млн для культурного учреждения.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца. 11 декабря он рассказал, что реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.