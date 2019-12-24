Большинство российских путешественников предпочли тяжелый багаж

У большинства российских путешественников (59,2%) вес багажа превышает 10 кг, выяснили в ходе опроса своих клиентов специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip. Результаты опроса поступили в распоряжение «Известий». Оказалось, что 26,7% респондентов везут с собой сумки общим весом от 10 до 15 кг.

Багаж весом до 20 кг понадобился в поездках 22,6% участников опроса. Еще 9,2% респондентов предпочитают брать с собой чемоданы весом до 25 кг. Чаще других их возят с собой люди от 40 до 60 лет. Багаж свыше 25 кг оказался редкостью, им пользуются лишь 0,7% опрошенных россиян.

При этом более трети (36,3%) опрошенных клиентов сервиса выбрали в поездку багаж весом от 5 до 10 кг. Оставшиеся 4,5% респондентов путешествуют налегке с сумками весом менее 5 кг.

Молодые люди активнее других практикуют путешествия налегке. 98% опрошенных клиентов сервиса в возрасте от 18 до 24 лет берут с собой одну или две сумки. А вот путешественники от 25 до 40 чаще других возрастных групп ездят с 3–4 чемоданами.

При этом мужчины берут в поездку больше сумок, чем женщины. Вариант от трех до четырех чемоданов выбрали 4,4% мужчин и 2,7% женщин.

Кроме того, опрос показал, что 18,8% путешественников хоть раз в жизни платили за перевес.

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