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Москву вновь признали самым туристически привлекательным регионом РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столица России вновь стала самым привлекательным регионом страны для российских и иностранных туристов, возглавив Национальный туристический рейтинг за 2019 год. Результаты исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», опубликованы в пятницу, 20 декабря, на сайте издания.

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Регионы оценивали по таким критериям, как уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, а также популярность у иностранцев.

Кроме того, в методологию вошли критерии туристской уникальности, уровня преступности, интереса к региону в интернете как к месту отдыха и продвижения туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Согласно результатам исследований, Москва набрала 114,7 баллов, заняв первое место в рейтинге. Вторым оказался Санкт-Петербург с 113,7 баллами, а на третьем месте расположилась Московская область (111,4 балла). В топ-5 также вошли Краснодарский край (110,2) и Крым (103,6).

Самыми непопулярными регионами у туристов оказались Чукотка (11,4), Еврейская автономная область (11,1) и Ненецкий автономный округ (9,8).

Ранее, 5 декабря, аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» оценили привлекательность для российских путешественников регионов страны. Лидерами в путешествиях на самолетах стала Москва. Столицу России выбрали 27% пассажиров. На втором месте — Краснодарский край, который предпочли 13% россиян. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 9% путешественников.

Тройка лидеров среди туристов, выбирающих поезд, выглядит так: первой идет Москва, за ней расположился Петербург, и третье место заняла Кубань.

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