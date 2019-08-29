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Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва вошла в топ-40 городов мира по уровню безопасности. Об этом 29 августа пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга The Economist Intelligence Unit.

Всего в рейтинг включили 60 городов, пишет НСН. При составлении рейтинга специалисты проанализировали города по 57 различны показателям. В лидеры рейтинга 2019 года больше всего оказалось городов Азиатско-Тихоокеанского региона.

По подсчету вех показателей Москва заняла 37-е место. Российская столица заработала оценку в 65,8 балла из 100, оказавшись на 54-й строчке по цифровой безопасности, на 30-й — по здравоохранению, на 32-й — по безопасности инфраструктуре и на 39-м — по личной безопасности граждан.

Первая строчка рейтинга досталась японскому Токио, вторая — Сингапуру, третья — Осаке, четвертое — Амстердаму, пятое — Сиднею. В топ-10 также вошли Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул, Мельбурн, пишет РИАМО.

Как напоминает «Москва 24», столица России вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi, обогнав Нью-Йорк, Лондон и Токио. В 2019 году в Москве количество общедоступных точек беспроводного интернета увеличилось в два раза и приблизилось к Сеулу. Помимо этого, Москва является лидером по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения.

В июне сообщалось, Москва вошла в пятерку городов мира с самыми загруженными дорогами.

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