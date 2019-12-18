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Больше 111 тыс. россиян побывали в Японии в этом году

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Фото: Global Look Press/Natsuki Sakai
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Больше 111 тыс. российских туристов побывали в Японии в 2019 году. Это на 25% больше, чем в прошлом, сообщила журналистам директор московского представительства Японского национального офиса по туризму (JNTO) Айри Мотокура.

«Три года назад мы открыли представительство JNTO в Москве. Тогда [в 2016 году] было 54 839 посещений из России», — рассказала Мотокура на пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент «Известий».

Рост количества туристов связан, во-первых, с упрощением визового режима. «Вторую причину мы видим в том, что полетная программа стала лучше. Количество посадочных мест на прямые рейсы из России в Японию стало гораздо больше», — отметила директор представительства.

Количество российско-японских рейсов вырастет в 2020 году. В частности, летом «Аэрофлот» запустит новые рейсы из Шереметьево в Осаку четыре раза в неделю, а рейсы из Владивостока в аэропорт Нарита (Токио) станут ежедневными. «Четыре авиакомпании будут летать из Владивостока [в Японию] пять раз в день», — сказала г-жа Мотокура.

По ее словам, количество японских туристов, которые едут в Россию, тоже растет: «Сейчас в Японии [появился] турпакет из Токио — три дня во Владивостоке, это очень дешево. Такого турпакета на рынке не было. Были турпакеты в Москву и Петербург по 7–8 дней».

Всего за 2019 год в Японии побывали 37 млн иностранных туристов. В 2020 году, когда в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, в стране ждут 40 млн туристов.

Турпоток из России в Японии начал активно расти в 2017 году после того, как власти страны серьезно облегчили получение визы для граждан РФ: в частности, было отменено правило гаранта. Кроме того, японская виза бесплатна для россиян.

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