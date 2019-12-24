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Шойгу назвал число сбитых за 2019 год беспилотников террористов в Сирии

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские военные отразили атаки 53 беспилотников и сбили 27 ракет, атаковавших объекты РФ в Сирии в 2019 году. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

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«Российские военные объекты надежно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.). Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) террористов», — цитирует его ТАСС.

Также Шойгу отметил, что сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов, а также уничтожили 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков добавил, что около 23 часов российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые приближались к базе с юго-востока.

В сентябре сообщалось, что более сотни беспилотников террористов были уничтожены за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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