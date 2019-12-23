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Минобороны сообщило об атаке беспилотников на авиабазу России в Сирии

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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«22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — цитирует руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, генерал-майора Юрия Боренкова «Интерфакс» 23 декабря.

Боренков добавил, что около 23 часов российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые приближались к базе с юго-востока.

Отмечается, что на данный момент авиабаза функционирует в плановом режиме, пострадавших и материального ущерба нет.

В сентябре сообщалось, что более сотни беспилотников террористов были уничтожены за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

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