Делегация Совфеда посетит российскую базу Хмеймим в Сирии

Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отправятся в Сирию в конце декабря. Сенаторы посетят российскую военную базу Хмеймим, рассказал глава Комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

«Едет делегация Комитета обороны СФ по обороне и безопасности 26–28 декабря, если я не ошибаюсь», — цитирует его 17 декабря «Интерфакс». Как добавил Косачев, этот визит не станет двухсторонним. Российские сенаторы приедут работать с российскими военнослужащими, выполняющими миссию в арабской республике.

В конце ноября Сирию посетил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел переговоры с начальником Бюро национальной безопасности Али Мамлюком и министром юстиции республики Хишамом Аш-Шааром.

В сентябре сообщалось, что более сотни беспилотников террористов были уничтожены за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.