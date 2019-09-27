Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в пятницу, 27 сентября, «РИА Новости» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, террористы пытаются прорваться через систему ПВО авиабазы. «Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок», — привел он данные за 2019 год. Большинство беспилотников запускалось из идлибской зоны безопасности.

В последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО — «Панцирь-С1», «Тор-М2» — также пресекают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами, отметил Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что с начала года 27 реактивных снарядов были уничтожены 31 ракетой комплексов. «То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — подчеркнул он.

Последняя атака на российскую авиабазу Хмеймим была осуществлена 3 сентября. Дальность полета одного из них — 150 км, а высота полета может достигать 4 тыс. м. «Это очень серьезно», — сказал Конашенков.

Конашенков связал временное затишье с освобождением Хан-Шейхуна и Эль-Латамны в идлибской зоне деэскалации. Там обнаружены мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска, которые были продемонстрированы иностранным журналистам.

13 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.