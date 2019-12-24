Шашечки наголо: чиновников хотят оставить без служебных автомобилей
У российских чиновников может стать меньше персональных служебных автомобилей. Власти рассмотрят вопрос о том, чтобы пересадить госслужащих на такси. Такое поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по оптимизации бюджета, прошедшей в ноябре. Эксперты называют автомобили с персональными водителями для российских чиновников «феодальной экзотикой». Дешёвое такси, действительно, выгоднее содержания собственного автопарка, но агрегаторы пока не могут дать полную гарантию безопасности перевозки.
Ставка на такси
Государственные органы и подведомственные им организации должны постепенно отказываться от использования служебных автомобилей. Вместо этого для обслуживания чиновников нужно активнее привлекать агрегаторов такси. Минфин должен проработать этот вопрос с заинтересованными ведомствами до 27 января 2020 года, следует из протокола заседания правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов под председательством первого вице-премьера Антона Силуанова (документ есть у «Известий»).
— Проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для автотранспортного обслуживания сотрудников госорганов без персонального закрепления [машины] с установлением ограничений по времени, территории и классу обслуживания, — сказано в протоколе.
В кабмин также должен быть представлен перечень форм организации автотранспортного обслуживания чиновников, который бы обеспечивал «прозрачность объёмов и оптимизацию стоимости» таких услуг.
По возможности нужно сохранить использование закупочных процедур по закону №44-ФЗ «О контрактной системе…», сообщается в документе. За отказ от персонального автомобиля следует предусмотреть компенсацию должностным лицам, сказано в протоколе.
Также предлагается запретить закреплять персональный автомобиль за сотрудниками госорганов ниже руководителя структурного подразделения (соответствующие изменения предлагается внести в Указ президента № 272 от марта 2010 года). Этот вопрос поручено проработать Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управделами президента.
«Известия» направили запросы в Минфин и Минтранс. В Минтруде вопросы переадресовали в Министерство финансов.
Государство не первый год пытается сэкономить бюджетные деньги, ограничив аппетиты госслужащих, желающих ездить на дорогих автомобилях. В частности, в 2014 году для поддержки отечественного автопрома правительство запретило закупки импортных машин для государственных и муниципальных нужд (ограничение не касалось собранных в РФ авто, к примеру, Audi и BMW). А с 2016-го российские министры и их заместители не могут получить служебный автомобиль мощностью более 200 л.с. и дороже 2,5 млн рублей. Руководители федеральных агентств — Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и других — теперь должны довольствоваться машинами не дороже 2 млн рублей, руководитель и заместители структурных подразделений — до 1,5 млн.
В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что ведомство постоянно занимается вопросами оптимизации автотранспортных расходов.
— В министерстве осуществляемся централизованное транспортное обслуживание через подведомственное ФКУ «Центр Поддержки». Кроме того, для оптимизации затрат уже второй год заключается контракт на осуществление служебных поездок сотрудников с использованием такси (агрегатор). Это происходит на основании 44-ФЗ через систему госзакупок, — отметили в пресс-службе ведомства.
Европейский опыт
Огромное количество служебных автомобилей — давняя русская традиция, сказал «Известиям» директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
— А персональный автомобиль — абсолютно феодальная экзотика (нашей страны), поскольку за рубежом такая машина — принадлежность очень узкого круга высших должностных лиц, — отметил эксперт.
По его словам, например, в Стокгольме таких людей можно в прямом смысле сосчитать по пальцам.
По мнению эксперта, машины с персональными водителями имеет смысл использовать только исходя из соображений безопасности высших должностных лиц. «Не персонализированные» служебные авто не имеют смысла после появления агрегаторов такси.
Руководитель центра компетенций Общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус сказал «Известиям», что в Европе, например, в Германии, Венгрии, Чехии, развита практика использования легкового такси муниципалитетами. В прошлом году такой эксперимент также запущен в мэрии столицы Казахстана. В России, по данным МЕФТ, пилотные проекты по транспортному обслуживанию региональных органов власти легковыми такси действуют лишь в семи субъектах из 85. В частности, по служебной надобности таксомоторами пользуются чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Карелии, Удмуртии, Алтая, Белгородской и Нижегородской областей.
Госструктуры уже постепенно переходят на использование такси вместо собственных автопарков, в частности, это активно делает Банк России, сказал «Известиям» координатор «Синих ведерок» Пётр Шкуматов. Проблема, по его словам, заключается в том, что для корпоративных клиентов агрегаторы устанавливают завышенные тарифы. Поэтому соотношение цены и качества может быть не оптимальным, полагает он. Кроме того, по его мнению, возникает вопрос безопасности перевозки чиновников.
В ФАС, Росавтодоре и других ведомствах, а также в ЦБ, на момент публикации статьи не ответили на вопрос о целесообразности использования такси вместо служебных машин.