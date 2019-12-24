Шашечки наголо: чиновников хотят оставить без служебных автомобилей

У российских чиновников может стать меньше персональных служебных автомобилей. Власти рассмотрят вопрос о том, чтобы пересадить госслужащих на такси. Такое поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по оптимизации бюджета, прошедшей в ноябре. Эксперты называют автомобили с персональными водителями для российских чиновников «феодальной экзотикой». Дешёвое такси, действительно, выгоднее содержания собственного автопарка, но агрегаторы пока не могут дать полную гарантию безопасности перевозки.

Ставка на такси

Государственные органы и подведомственные им организации должны постепенно отказываться от использования служебных автомобилей. Вместо этого для обслуживания чиновников нужно активнее привлекать агрегаторов такси. Минфин должен проработать этот вопрос с заинтересованными ведомствами до 27 января 2020 года, следует из протокола заседания правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов под председательством первого вице-премьера Антона Силуанова (документ есть у «Известий»).

— Проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для автотранспортного обслуживания сотрудников госорганов без персонального закрепления [машины] с установлением ограничений по времени, территории и классу обслуживания, — сказано в протоколе.

В кабмин также должен быть представлен перечень форм организации автотранспортного обслуживания чиновников, который бы обеспечивал «прозрачность объёмов и оптимизацию стоимости» таких услуг.

О1 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По возможности нужно сохранить использование закупочных процедур по закону №44-ФЗ «О контрактной системе…», сообщается в документе. За отказ от персонального автомобиля следует предусмотреть компенсацию должностным лицам, сказано в протоколе.

Также предлагается запретить закреплять персональный автомобиль за сотрудниками госорганов ниже руководителя структурного подразделения (соответствующие изменения предлагается внести в Указ президента № 272 от марта 2010 года). Этот вопрос поручено проработать Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управделами президента.

«Известия» направили запросы в Минфин и Минтранс. В Минтруде вопросы переадресовали в Министерство финансов.

Государство не первый год пытается сэкономить бюджетные деньги, ограничив аппетиты госслужащих, желающих ездить на дорогих автомобилях. В частности, в 2014 году для поддержки отечественного автопрома правительство запретило закупки импортных машин для государственных и муниципальных нужд (ограничение не касалось собранных в РФ авто, к примеру, Audi и BMW). А с 2016-го российские министры и их заместители не могут получить служебный автомобиль мощностью более 200 л.с. и дороже 2,5 млн рублей. Руководители федеральных агентств — Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и других — теперь должны довольствоваться машинами не дороже 2 млн рублей, руководитель и заместители структурных подразделений — до 1,5 млн.

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В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что ведомство постоянно занимается вопросами оптимизации автотранспортных расходов.

— В министерстве осуществляемся централизованное транспортное обслуживание через подведомственное ФКУ «Центр Поддержки». Кроме того, для оптимизации затрат уже второй год заключается контракт на осуществление служебных поездок сотрудников с использованием такси (агрегатор). Это происходит на основании 44-ФЗ через систему госзакупок, — отметили в пресс-службе ведомства.

Европейский опыт

Огромное количество служебных автомобилей — давняя русская традиция, сказал «Известиям» директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

— А персональный автомобиль — абсолютно феодальная экзотика (нашей страны), поскольку за рубежом такая машина — принадлежность очень узкого круга высших должностных лиц, — отметил эксперт.

По его словам, например, в Стокгольме таких людей можно в прямом смысле сосчитать по пальцам.

По мнению эксперта, машины с персональными водителями имеет смысл использовать только исходя из соображений безопасности высших должностных лиц. «Не персонализированные» служебные авто не имеют смысла после появления агрегаторов такси.

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Руководитель центра компетенций Общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус сказал «Известиям», что в Европе, например, в Германии, Венгрии, Чехии, развита практика использования легкового такси муниципалитетами. В прошлом году такой эксперимент также запущен в мэрии столицы Казахстана. В России, по данным МЕФТ, пилотные проекты по транспортному обслуживанию региональных органов власти легковыми такси действуют лишь в семи субъектах из 85. В частности, по служебной надобности таксомоторами пользуются чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Карелии, Удмуртии, Алтая, Белгородской и Нижегородской областей.

Госструктуры уже постепенно переходят на использование такси вместо собственных автопарков, в частности, это активно делает Банк России, сказал «Известиям» координатор «Синих ведерок» Пётр Шкуматов. Проблема, по его словам, заключается в том, что для корпоративных клиентов агрегаторы устанавливают завышенные тарифы. Поэтому соотношение цены и качества может быть не оптимальным, полагает он. Кроме того, по его мнению, возникает вопрос безопасности перевозки чиновников.

В ФАС, Росавтодоре и других ведомствах, а также в ЦБ, на момент публикации статьи не ответили на вопрос о целесообразности использования такси вместо служебных машин.