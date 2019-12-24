Прямой эфир
Сюжет:

Автоэксперт указала на сложности при сдаче экзаменов на права

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученикам автошкол станет сложнее получить права категории B после вступления в силу новых правил сдачи экзамена, рассказала «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Ранее, 24 декабря, на сайте правительства России разместили постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Хорошему научат: автошколы накажут за аварии выпускников
Около половины водителей покупают права, не сдав экзамен

С 1 октября 2020 года получасовой практический экзамен будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом».

По словам Шутылевой, это осложнит жизнь кандидатам в водители тем, что при любой ошибке, совершенной либо на упражнениях на площадке, либо в условиях дорожного движения, весь комплексный экзамен придется пересдавать целиком.

«Сейчас, если площадка сдана, то при неудаче в городе пересдаем только город. Теперь, если элементы выполнишь хорошо, а в городе что-то пошло не так, то следующий раз экзамен будет снова начинаться с успешно выполненных элементов», — сказала эксперт.

В то же время она отметила, что по новым правилам для водителей на права категории B сократили число упражнений на экзамене.

Сейчас сдают пять упражнений из семи по выбору экзаменатора, а теперь будут четыре фиксированно. Остались «Эстакада», «Въезд в бокс задним ходом», «Параллельная парковка задним ходом» и «Разворот в ограниченном пространстве».

Постановление правительства уточняет сроки проведения повторных экзаменов: в случае, если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то в следующий раз экзамен можно будет пройти снова не ранее месяца, но не позже чем через три месяца.

Кроме этого, кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке. Если у автошколы на момент обучения не было соответствующей лицензии, то будущего водителя не допустят до экзамена в ГИБДД.

Часть нововведений постановления начнет действовать в январе 2020 года после его публикации. В частности, снимут запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

4 декабря сообщалось о том, что этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав с той целью, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Автоэксперт объяснил исключение «площадки» из экзамена на права

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019