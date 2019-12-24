Автоэксперт указала на сложности при сдаче экзаменов на права

Ученикам автошкол станет сложнее получить права категории B после вступления в силу новых правил сдачи экзамена, рассказала «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Ранее, 24 декабря, на сайте правительства России разместили постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 октября 2020 года получасовой практический экзамен будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом».

По словам Шутылевой, это осложнит жизнь кандидатам в водители тем, что при любой ошибке, совершенной либо на упражнениях на площадке, либо в условиях дорожного движения, весь комплексный экзамен придется пересдавать целиком.

«Сейчас, если площадка сдана, то при неудаче в городе пересдаем только город. Теперь, если элементы выполнишь хорошо, а в городе что-то пошло не так, то следующий раз экзамен будет снова начинаться с успешно выполненных элементов», — сказала эксперт.

В то же время она отметила, что по новым правилам для водителей на права категории B сократили число упражнений на экзамене.

Сейчас сдают пять упражнений из семи по выбору экзаменатора, а теперь будут четыре фиксированно. Остались «Эстакада», «Въезд в бокс задним ходом», «Параллельная парковка задним ходом» и «Разворот в ограниченном пространстве».

Постановление правительства уточняет сроки проведения повторных экзаменов: в случае, если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то в следующий раз экзамен можно будет пройти снова не ранее месяца, но не позже чем через три месяца.

Кроме этого, кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке. Если у автошколы на момент обучения не было соответствующей лицензии, то будущего водителя не допустят до экзамена в ГИБДД.

Часть нововведений постановления начнет действовать в январе 2020 года после его публикации. В частности, снимут запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

4 декабря сообщалось о том, что этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав с той целью, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.