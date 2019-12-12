Автоэксперт объяснил исключение «площадки» из экзамена на права

В Гильдии автошкол поддержали идею убрать этап «площадка» из экзаменационной программы для будущих водителей с 1 октября 2020 года.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль считает «площадку» формальностью.

Он сравнил эту часть экзамена на водительские права с обучением играть в бильярд на телефоне, а потом пойти за стол с настоящим кием.

«Площадка позволяет только ориентироваться, безопасно сбивая стойки. Стерильных условий на дороге не бывает. «Площадка» хороша как тренинг, но в качестве экзамена она абсолютно бессмысленна», — рассказал эксперт на сайте aif.ru.

4 декабря в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сообщили о подготовке Госавтоинспекцией изменений при сдаче экзаменов на права. В том числе говорилось, что из экзамена с 1 октября 2020 года исключат этап «площадка».

По словам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) России Олега Понарьина, этот этап исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.