Прямой эфир

Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным днем с 2020 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне с 2020 года. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции во вторник, 24 декабря.

Она отметила, что в этом году сделать это уже невозможно, однако призвала рассмотреть, за счет какого нерабочего дня 31 декабря можно сделать выходным со следующего года, пишет RNS.

Ищи меня в клубе: каждый десятый россиянин встретит Новый год не дома
Количество жителей страны, собирающихся отметить праздник в кафе и ресторанах, выросло на 4%

«У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за», — заявила Матвиенко.

Сенатор также отметила, что 31 декабря и без того становится полурабочим днем везде, где нет непрерывных производств. Она добавила, что Новый год — семейный праздник и готовиться к нему надо всей семьей, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом еще целую неделю есть и оливье, и селедку под шубой, и всё остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31-е было выходным днем», — подчеркнула спикер Совета Федерации. Она добавила, что многие бизнес-структуры уже отреагировали на эту идею и сделали 31 декабря выходным, а ряд регионов принял решение и перенесли выходной с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.

Как напоминает НСН, с просьбой сделать 31 декабря официальным выходным днем обращались даже к президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря. Глава государства пообещал подумать над этим вопросом.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходных днем
Глава Чукотки поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019